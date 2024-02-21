Умер военный блогер Мурз

Российский военный блогер Андрей Морозов, известный как Мурз, умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман.

"Спи спокойно, Мурз", — написал он в телеграм-канале.

Морозов вёл свой канал о событиях в зоне специальной военной операции (СВО). У него было около 100 тысяч подписчиков.