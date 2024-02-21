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21 февраля, 09:14

Умер военный блогер Мурз

Военный блогер Андрей Морозов, известный как Мурз, умер на 45-м году жизни

Российский военный блогер Андрей Морозов, известный как Мурз, умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман.

"Спи спокойно, Мурз", — написал он в телеграм-канале.

Морозов вёл свой канал о событиях в зоне специальной военной операции (СВО). У него было около 100 тысяч подписчиков.

Замкомандующего 18-й армией Магомеджанов скончался от ранений, полученных на СВО
Замкомандующего 18-й армией Магомеджанов скончался от ранений, полученных на СВО

Ранее Life.ru писал, что сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьёв умер на 54-м году жизни. Его авторская передача "Видео-тайм" восемь лет считалась одной из наиболее успешных и популярных на белорусском телевидении.

Никита Никонов
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