Умер военный блогер Мурз
Военный блогер Андрей Морозов, известный как Мурз, умер на 45-м году жизни
Российский военный блогер Андрей Морозов, известный как Мурз, умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман.
"Спи спокойно, Мурз", — написал он в телеграм-канале.
Морозов вёл свой канал о событиях в зоне специальной военной операции (СВО). У него было около 100 тысяч подписчиков.
Ранее Life.ru писал, что сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьёв умер на 54-м году жизни. Его авторская передача "Видео-тайм" восемь лет считалась одной из наиболее успешных и популярных на белорусском телевидении.