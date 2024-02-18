Замкомандующего 18-й армией Магомеджанов скончался от ранений, полученных на СВО

В среду, 14 февраля, в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне спецоперации, скончался заместитель командующего 18-й армией гвардии полковник Магомедали Магомеджанов. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана.

Глава республики Сергей Меликов написал в телеграм-канале, что эта военная операция стала для его земляка, уроженца села Хлют Рутульского района, четвёртой и, к сожалению, последней.

По словам Меликова, Магомедали Магомеджанов с самого начала избрал путь доблести и славы — службу в морской пехоте. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и в сложные для Кавказа годы служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознамённой Каспийской флотилии. Недавно ей указом президента России Владимира Путина присвоено почётное наименование гвардейской.

Магомеджанов сделал многое для того, чтобы жизнь земляков была спокойной и мирной. Так же мужественно позже он выполнял боевые задачи на территории Сирии. Кроме того, он был командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.

"За все эти годы Магомедали Камильевич воспитал в лучших традициях морской пехоты целую плеяду талантливых командиров. Он учил их тому, чем руководствовался сам: быть достойным офицером, не прятаться за спинами товарищей и беречь своих солдат. <...> Это был мужественный, принципиальный человек, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению Отечеству", — написал глава республики, выразив соболезнования родным и близким героя.

Из зоны СВО в последний путь на родину полковника сопровождали сослуживцы, представители высшего офицерского состава, учившиеся у него и продолжающие его дело. Проститься приехали представители парламента, правительства, Общественной палаты, близкие, друзья и земляки. Похороны прошли в родном селе Магомеджанова со всеми воинскими почестями.