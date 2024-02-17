Военкор "Звезды" Даниил Пионтковский получил ранение при обстреле в ДНР

Военный корреспондент "Звезды" Даниил Пионтковский получил ранение при обстреле Пантелеймоновки (ДНР). Об этом сообщил телеканал, уточнив, что ВСУ атаковали населённый пункт из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"При обстреле Пантелеймоновки ранен в ногу военкор "Звезды" Даниил Пионтковский", — говорится в сообщении.

Съёмочная группа снимала в посёлке сюжет о последствиях утренней атаки ВСУ, однако в этот момент журналисты попали под новый обстрел.