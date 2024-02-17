Военкор "Звезды" Даниил Пионтковский получил ранение при обстреле в ДНР
Пострадавший военкор. Обложка © Vk / Даниил Пионтковский
Военный корреспондент "Звезды" Даниил Пионтковский получил ранение при обстреле Пантелеймоновки (ДНР). Об этом сообщил телеканал, уточнив, что ВСУ атаковали населённый пункт из реактивной системы залпового огня HIMARS.
"При обстреле Пантелеймоновки ранен в ногу военкор "Звезды" Даниил Пионтковский", — говорится в сообщении.
Съёмочная группа снимала в посёлке сюжет о последствиях утренней атаки ВСУ, однако в этот момент журналисты попали под новый обстрел.
Ранее Life.ru писал о том, что ВСУ нанесли удар по Новгородскому и Пантелеймоновке в ДНР, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. Под завалами нашли тела четырёх погибших, в том числе 15-летней девочки. Ещё шестеро пострадали.