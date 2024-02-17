Под завалами разрушенного ВСУ дома в Пантелеймоновке нашли тела четырёх погибших

Четыре человека погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские военные нанесли удар по Новгородскому и Пантелеймоновке в ДНР, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Одна из украинских ракет попала в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего обрушилась половина здания и возник пожар. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, под завалами нашли тела четырёх погибших, в их числе 15-летняя девочка. Ещё шесть человек ранены, среди них 11-летняя школьница, а троим жильцам удалось выбраться. Сейчас спасатели закончили разбирать завалы.