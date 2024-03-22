Названо имя кандидата на пост главы Верховного суда
Коллегия 1 апреля рассмотрит заявку Подносовой на пост главы Верховного суда
Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд Российской Федерации
Заявка заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы инстанции будет рассмотрена 1 апреля. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей, которое состоялось в пятницу, 22 марта.
"Подлежит рассмотрению 1 апреля в 09:30 заявление Подносовой Ирины Леонидовны о даче рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ", — сказано на сайте ВККС.
Подносова окончила юрфак Ленинградского госуниверситета имени А.А. Жданова в 1975 году. Судьёй работает с 1990 года, в 2020-м стала председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.
Об открытии вакантной должности коллегия объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева в возрасте 80 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем и онкология, с которыми председатель ВС долго боролся. Лебедев возглавлял Верховный суд РФ с 1991 года. Исполняющим обязанности главы инстанции временно назначили Петра Серкова. Примечательно, что Подносова стала единственным кандидатом на этот пост.