Названо имя кандидата на пост главы Верховного суда

Заявка заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы инстанции будет рассмотрена 1 апреля. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей, которое состоялось в пятницу, 22 марта.

"Подлежит рассмотрению 1 апреля в 09:30 заявление Подносовой Ирины Леонидовны о даче рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ", — сказано на сайте ВККС.

Подносова окончила юрфак Ленинградского госуниверситета имени А.А. Жданова в 1975 году. Судьёй работает с 1990 года, в 2020-м стала председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.