В Госдуме вспомнили важные достижения Лебедева за время работы в Верховном суде
Депутат Синельщиков назвал гениальным юристом главу Верховного суда Лебедева
Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Трудно словами передать тот вклад, который внёс в развитие законодательства России председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, скончавшийся в 80 лет. Об этом рассказал телеканалу "360" первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.
"На должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему", — подчеркнул он.
Парламентарий напомнил в беседе с "Газетой.ru", что все законодательные инициативы, исходившие от Верховного суда, всегда были очень качественные и составлены на высоком профессиональном уровне. Всё это облегчало Госдуме рассмотрение и принятие документов.
"Это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек", — пояснил Синельщиков.
Депутат добавил, что при этом Лебедев не боялся критики. Он всегда прислушивался к парламентариям, а при своём несогласии умел обстоятельно и спокойно убедить оппонентов в правоте Верховного суда. Синельщиков заключил, что для правовой системы смерть Лебедева стала большой утратой, ведь ушёл из жизни гениальный юрист.
Напомним, сегодня скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет. Ранее сообщалось о его проблемах с сердцем и онкологии. Последний раз Лебедев появлялся на публике 6 февраля, когда пришёл на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уже выразил соболезнования семье председателя Верховного суда. Сейчас на эту должность временно назначен Пётр Серков.