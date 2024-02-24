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В Госдуме вспомнили важные достижения Лебедева за время работы в Верховном суде

Депутат Синельщиков назвал гениальным юристом главу Верховного суда Лебедева

24 февраля, 11:28
Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Трудно словами передать тот вклад, который внёс в развитие законодательства России председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, скончавшийся в 80 лет. Об этом рассказал телеканалу "360" первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"На должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему", — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил в беседе с "Газетой.ru", что все законодательные инициативы, исходившие от Верховного суда, всегда были очень качественные и составлены на высоком профессиональном уровне. Всё это облегчало Госдуме рассмотрение и принятие документов.

"Это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек", — пояснил Синельщиков.

Депутат добавил, что при этом Лебедев не боялся критики. Он всегда прислушивался к парламентариям, а при своём несогласии умел обстоятельно и спокойно убедить оппонентов в правоте Верховного суда. Синельщиков заключил, что для правовой системы смерть Лебедева стала большой утратой, ведь ушёл из жизни гениальный юрист.

Матвиенко: Лебедев внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права
Матвиенко: Лебедев внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права

Напомним, сегодня скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет. Ранее сообщалось о его проблемах с сердцем и онкологии. Последний раз Лебедев появлялся на публике 6 февраля, когда пришёл на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уже выразил соболезнования семье председателя Верховного суда. Сейчас на эту должность временно назначен Пётр Серков.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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