В Госдуме вспомнили важные достижения Лебедева за время работы в Верховном суде Депутат Синельщиков назвал гениальным юристом главу Верховного суда Лебедева 24 февраля, 11:28 Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Трудно словами передать тот вклад, который внёс в развитие законодательства России председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, скончавшийся в 80 лет. Об этом рассказал телеканалу "360" первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"На должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему", — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил в беседе с "Газетой.ru", что все законодательные инициативы, исходившие от Верховного суда, всегда были очень качественные и составлены на высоком профессиональном уровне. Всё это облегчало Госдуме рассмотрение и принятие документов.

"Это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек", — пояснил Синельщиков.

Депутат добавил, что при этом Лебедев не боялся критики. Он всегда прислушивался к парламентариям, а при своём несогласии умел обстоятельно и спокойно убедить оппонентов в правоте Верховного суда. Синельщиков заключил, что для правовой системы смерть Лебедева стала большой утратой, ведь ушёл из жизни гениальный юрист.

Авторы Татьяна Миссуми