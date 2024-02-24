Матвиенко: Лебедев внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, о смерти которого стало известно сегодня утром. Политик отметила, что он долгие годы возглавлял судебные органы и за время своей работы внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения.

По словам спикера Совфеда, это был человек высочайшего профессионального уровня, который глубоко понимал саму суть права и правосудия и их значение для общества и всего нашего государства.

"Вячеслав Михайлович внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения и в то же время в сохранение его корневых, неразрывных связей с ключевыми традициями российской юриспруденции, российского правосудия", — приводит её слова пресс-служба палаты в официальном телеграм-канале.

Председатель верхней палаты парламента также отметила, что Лебедев был настоящим патриотом и пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег-юристов. К нему с уважением относились все, кому доводилось с ним работать или общаться. А то, что председатель ВС был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного и ордена "За заслуги перед Отечеством", подчёркивает его огромный вклад в укрепление России как современного правового государства, опирающегося на общественный договор и гуманистические ценности.