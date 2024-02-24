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24 февраля, 10:07

Путин поддержал тёплыми словами семью умершего председателя Верховного суда

Путин выразил соболезнования родным председателя Верховного суда Лебедева

Президент РФ Владимир Путин на последней встрече с Вячеславом Лебедевым 6 февраля. Обложка © kremlin

Президент РФ Владимир Путин на последней встрече с Вячеславом Лебедевым 6 февраля. Обложка © kremlin

Президент РФ Владимир Путин направил глубокие соболезнования родным и коллегам умершего в возрасте 80 лет председателя Верхновного суда Вячеслава Лебедева. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу", — сказал представитель Кремля.

Стали известны обстоятельства смерти председателя Верховного суда России
Стали известны обстоятельства смерти председателя Верховного суда России

Последний раз Лебедев появился на публике 6 февраля. На встрече с президентом РФ он рассказывал о проработке законопроектов. Сегодня, 24 февраля, стало известно о его смерти. Лебедеву было 80 лет. Он занимал пост Председателя Верховного суда с 1991 года. А до этого был на аналогичной должности в СССР.

Андрей Бражников
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