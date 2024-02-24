Путин поддержал тёплыми словами семью умершего председателя Верховного суда

"Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу", — сказал представитель Кремля.

Последний раз Лебедев появился на публике 6 февраля. На встрече с президентом РФ он рассказывал о проработке законопроектов. Сегодня, 24 февраля, стало известно о его смерти. Лебедеву было 80 лет. Он занимал пост Председателя Верховного суда с 1991 года. А до этого был на аналогичной должности в СССР.