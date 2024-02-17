Ахмату Кадырову вручили орден и поставили на высокую должность
Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром по делам молодёжи
Магомед Даудов и Ахмат Кадыров. Обложка © t.me / Лорд
Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодёжи, а также наградили орденом. Об этом сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.
"Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодёжи, Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт первых", — написал он в своём телеграм-канале.
До назначения на должность Ахмат Кадыров занимал пост замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике. По мнению спикера чеченского парламента, он сделал значительный вклад в развитие молодёжных структур и спортивной сферы региона. Сын главы Чечни активно поддерживает новое поколение, участвует в общественной жизни и успешно решает поставленные перед ним задачи.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени наградили и Даудова за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.