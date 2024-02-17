Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 16:08

Ахмату Кадырову вручили орден и поставили на высокую должность

Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром по делам молодёжи

Магомед Даудов и Ахмат Кадыров. Обложка © t.me / Лорд

Магомед Даудов и Ахмат Кадыров. Обложка © t.me / Лорд

Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодёжи, а также наградили орденом. Об этом сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.

"Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодёжи, Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт первых", — написал он в своём телеграм-канале.

До назначения на должность Ахмат Кадыров занимал пост замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике. По мнению спикера чеченского парламента, он сделал значительный вклад в развитие молодёжных структур и спортивной сферы региона. Сын главы Чечни активно поддерживает новое поколение, участвует в общественной жизни и успешно решает поставленные перед ним задачи.

16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура
16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени наградили и Даудова за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ахмат Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров