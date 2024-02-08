Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени 8 февраля, 14:04 Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ появился на портале правовых актов.

В тексте указа говорится, что Кадыров удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны, а также за социально-экономическое развитие Чеченской Республики.

Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждён председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он отмечен наградой за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Кстати, в конце прошлого года Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить Чечню. Кадыров посетовал, что на него ругаются старейшины из-за того, что глава государства не приезжает в гости.

Авторы Александра Вишнякова