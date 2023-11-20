"Старейшины ругаются": Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
Кадыров от имени старейшин пригласил Путина посетить Чечню
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Кадыров отметил, что на него ругаются старейшины из-за того, что глава государства не приезжает.
"Я бы хотел передать от наших старейшин — они меня ругают за то, что вы не приезжаете в республику. Вы всё сделали для нас, восстановили не только автовокзалы, аэропорт, но и всю [остальную инфраструктуру]. Просили передать, чтобы вы приехали в республику", — сказал Кадыров на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.
Глава государства в свою очередь отметил преображение Чечни и добавил, что ещё многое предстоит сделать, но то, что уже сделано, — впечатляет.
"Всё, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто", — подчеркнул Путин, обращаясь к Кадырову.
Президент добавил, что с трагических лет прошло не так уж и много времени, но Чечню уже не узнать — "просто процветающая республика".
Ранее Лайф сообщал, что Кадыров объявил конкурс на лучший социальный ролик о бойцах ВС РФ в зоне СВО. Победитель получит миллион рублей.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель