"Старейшины ругаются": Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Кадыров отметил, что на него ругаются старейшины из-за того, что глава государства не приезжает.

"Я бы хотел передать от наших старейшин — они меня ругают за то, что вы не приезжаете в республику. Вы всё сделали для нас, восстановили не только автовокзалы, аэропорт, но и всю [остальную инфраструктуру]. Просили передать, чтобы вы приехали в республику", — сказал Кадыров на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

Глава государства в свою очередь отметил преображение Чечни и добавил, что ещё многое предстоит сделать, но то, что уже сделано, — впечатляет.

"Всё, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто", — подчеркнул Путин, обращаясь к Кадырову.

Президент добавил, что с трагических лет прошло не так уж и много времени, но Чечню уже не узнать — "просто процветающая республика".