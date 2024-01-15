Регион

Уведомления отключены

15 января, 09:25

Слова российского боксёра о Кадырове заставили украинское посольство биться в истерике

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за поддержку Кадырова

Артур Бетербиев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Бетербиев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Артура Бетербиева за поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова после победы над британцем Каллумом Смитом в Канаде.

Имеющий канадское гражданство российский боксёр Артур Бетербиев после победы над британцем Каллумом Смитом поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова. "Ахмат — сила! Рамзан — чемпион", заявил 38-летний спортсмен после боя. В Посольстве Украины в Канаде возмутились этими словами.

"Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксёрского боя в Канаде. Ещё одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"Дуде стоит дудеть": Валуев резко высказался о "кукише" польского шахматиста россиянину
"Дуде стоит дудеть": Валуев резко высказался о "кукише" польского шахматиста россиянину

Напомним, 14 января в канадском Монреале проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 килограмма) Артур Бетербиев встретился с британцем Каллумом Смитом. Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде. Это 20-я победа россиянина нокаутом из 20 проведённых боёв.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Канада
  • Рамзан Кадыров
  • Артур Бетербиев
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров