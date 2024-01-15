Слова российского боксёра о Кадырове заставили украинское посольство биться в истерике
Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за поддержку Кадырова
Артур Бетербиев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Посольство Украины в Канаде раскритиковало Артура Бетербиева за поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова после победы над британцем Каллумом Смитом в Канаде.
Имеющий канадское гражданство российский боксёр Артур Бетербиев после победы над британцем Каллумом Смитом поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова. "Ахмат — сила! Рамзан — чемпион", — заявил 38-летний спортсмен после боя. В Посольстве Украины в Канаде возмутились этими словами.
"Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксёрского боя в Канаде. Ещё одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
Напомним, 14 января в канадском Монреале проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 килограмма) Артур Бетербиев встретился с британцем Каллумом Смитом. Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде. Это 20-я победа россиянина нокаутом из 20 проведённых боёв.