Слова российского боксёра о Кадырове заставили украинское посольство биться в истерике

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Артура Бетербиева за поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова после победы над британцем Каллумом Смитом в Канаде.

Имеющий канадское гражданство российский боксёр Артур Бетербиев после победы над британцем Каллумом Смитом поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова. "Ахмат — сила! Рамзан — чемпион", — заявил 38-летний спортсмен после боя. В Посольстве Украины в Канаде возмутились этими словами.

"Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксёрского боя в Канаде. Ещё одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.