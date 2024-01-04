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4 января, 08:32

"Дуде стоит дудеть": Валуев резко высказался о "кукише" польского шахматиста россиянину

Валуев раскритиковал польского шахматиста Дуду за отказ пожать руку россиянину

Николай Валуев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Николай Валуев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поступок польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным на чемпионате мира по рапиду.

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину. Видео © X / Lord Bebo

"Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть", — заявил экс-чемпион мира по боксу изданию Sport24.

Напомним, инцидент произошёл 26 декабря перед игрой чемпионата мира по быстрым шахматам в узбекистанском Самарканде. Хисматуллин потянулся к своему противнику, однако тот жестом показал, что не хочет жать ему руку. Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв осудил поведение Дуды, который считается лучшим шахматистом Польши.

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Ян Поланин
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