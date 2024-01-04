"Дуде стоит дудеть": Валуев резко высказался о "кукише" польского шахматиста россиянину

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поступок польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным на чемпионате мира по рапиду.

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину. Видео © X / Lord Bebo

"Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть", — заявил экс-чемпион мира по боксу изданию Sport24.