На ЧМ по быстрым шахматам поляк Дуда отказался жать руку россиянину Хисматуллину

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда не стал жать руку россиянину Денису Хисматуллину перед игрой чемпионата мира по быстрым шахматам в узбекистанском Самарканде. Наш соотечественник потянулся к своему противнику, однако тот жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину. Видео © X / Lord Bebo

Примечательно, что согласно регламенту Хисматуллин мог подать жалобу и добиться наказания поляка. Однако он решил не делать этого. К слову, матч завершился вничью.

В беседе с "Матч ТВ" исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв осудил поведение Дуды, указав на его плохое воспитание. Причём тот считается лучшим шахматистом Польши.

"Теоретически, при желании, Денис мог бы подать протест... Дениса знаю много лет, он предпочитает доказывать свою правоту на шахматной доске, а не в комиссиях по этике", — отметил он.

А гроссмейстер Сергей Карякин, комментируя телеканалу инцидент, выразил сожаление в том, что подобное происходит. Он призвал Международную федерацию шахмат (FIDE) к реакции. Сам же Хисматуллин, отметил шахматист, придерживается схожей позиции по СВО, а вместе они даже ездили к бойцам ВС РФ и развозили гуманитарную помощь.