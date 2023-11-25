Конгресс FIE отказался исполнять прихоть Украины после скандала с тычком саблей в россиянку

"Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Белоруссии, но конгресс это предложение не поддержал, как не поддержал и предложение украинской федерации не разрешать спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях", — рассказал Мамедов ТАСС.