Конгресс FIE отказался исполнять прихоть Украины после скандала с тычком саблей в россиянку
Конгресс FIE не стал исключать Федерацию фехтования России по требованию Украины
Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) не поддержал инициативу Федерации фехтования Украины исключить РФ из состава организации, сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.
"Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Белоруссии, но конгресс это предложение не поддержал, как не поддержал и предложение украинской федерации не разрешать спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях", — рассказал Мамедов ТАСС.
Напомним, после поединка в 1/32 финала ЧМ украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала. Харлан вручили чёрную карту. Но позже FIE её отменила. А Украина пожаловалась на Россию в FIE.
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