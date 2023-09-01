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1 сентября, 12:47

Украина пожаловалась на FIE в МОК из-за отстранения Харлан за тычок саблей в россиянку

Федерация фехтования Украины пожаловалась на FIE в МОК из-за ситуации с Харлан

<p>Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media</p>

Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

Федерация фехтования Украины пожаловалась на Международную федерацию фехтования (FIE) в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за бездействия после скандала с саблисткой Ольгой Харлан.

"25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в МОК на действия (бездействие) FIE, которая нарушает устав и кодекс этики МОК", — сказано в заявлении украинской организации.

Там назвали своё обращение продолжением борьбы с "противоправной и позорной" дисквалификацией Ольги Харлан после поединка с российской фехтовальщицей Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. Федерация фехтования Украины также заметила, что своей жалобой она борется и с другими противоправными действиями FIE, включая возвращение к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов без проведения проверки на причастность к армии и выяснения позиции по СВО.

Украинская фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке Смирновой. Видео © Twitter / Tribuna.com Україна

В Киеве заметили, помимо этого, что Федерация фехтования России не была исключена из FIE из-за включения в её состав федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополь и Крыма. Украинская сторона заявила, что ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию МОК на указанные действия Международной федерации фехтования.

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Напомним, после поединка в 1/32 финала ЧМ украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала. Харлан вручили чёрную карту. Но позже FIE её отменила.

Андрей Бражников
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