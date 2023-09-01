Украина пожаловалась на FIE в МОК из-за отстранения Харлан за тычок саблей в россиянку
Федерация фехтования Украины пожаловалась на FIE в МОК из-за ситуации с Харлан
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media
Федерация фехтования Украины пожаловалась на Международную федерацию фехтования (FIE) в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за бездействия после скандала с саблисткой Ольгой Харлан.
"25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в МОК на действия (бездействие) FIE, которая нарушает устав и кодекс этики МОК", — сказано в заявлении украинской организации.
Там назвали своё обращение продолжением борьбы с "противоправной и позорной" дисквалификацией Ольги Харлан после поединка с российской фехтовальщицей Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. Федерация фехтования Украины также заметила, что своей жалобой она борется и с другими противоправными действиями FIE, включая возвращение к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов без проведения проверки на причастность к армии и выяснения позиции по СВО.
Украинская фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке Смирновой. Видео © Twitter / Tribuna.com Україна
В Киеве заметили, помимо этого, что Федерация фехтования России не была исключена из FIE из-за включения в её состав федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополь и Крыма. Украинская сторона заявила, что ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию МОК на указанные действия Международной федерации фехтования.
Напомним, после поединка в 1/32 финала ЧМ украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала. Харлан вручили чёрную карту. Но позже FIE её отменила.