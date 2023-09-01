Украина пожаловалась на FIE в МОК из-за отстранения Харлан за тычок саблей в россиянку

Федерация фехтования Украины пожаловалась на Международную федерацию фехтования (FIE) в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за бездействия после скандала с саблисткой Ольгой Харлан.

"25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в МОК на действия (бездействие) FIE, которая нарушает устав и кодекс этики МОК", — сказано в заявлении украинской организации.

Там назвали своё обращение продолжением борьбы с "противоправной и позорной" дисквалификацией Ольги Харлан после поединка с российской фехтовальщицей Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. Федерация фехтования Украины также заметила, что своей жалобой она борется и с другими противоправными действиями FIE, включая возвращение к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов без проведения проверки на причастность к армии и выяснения позиции по СВО.

Украинская фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке Смирновой. Видео © Twitter / Tribuna.com Україна