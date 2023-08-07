Украина потребовала отставки судьи, наказавшего фехтовальщицу Харлан

"На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берёт телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадёжен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и к Дитеру Ламмеру", — пояснил Ильяшев.