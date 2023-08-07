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6 августа, 21:21

Украина потребовала отставки судьи, наказавшего фехтовальщицу Харлан

Глава Федерации фехтования Украины Ильяшев призвал отстранить судью, наказавшую Харлан

<p>Саблистка Ольга Харлан. Обложка ТАСС / Luca Bruno</p>

Саблистка Ольга Харлан. Обложка ТАСС / Luca Bruno

Техническому арбитру Дитеру Ламмеру после его решения о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой нужно уйти в отставку. Соответствующее заявление сделал глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, пишет портал Inside the Games.

"На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берёт телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадёжен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и к Дитеру Ламмеру", — пояснил Ильяшев.

Идею отстранить россиянку Смирнову после отмены чёрной карты для украинки Харлан сочли идиотизмом

Идею отстранить россиянку Смирнову после отмены чёрной карты для украинки Харлан сочли идиотизмом

Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.

Анатолий Симоненко
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