Украина потребовала отставки судьи, наказавшего фехтовальщицу Харлан
Глава Федерации фехтования Украины Ильяшев призвал отстранить судью, наказавшую Харлан
Саблистка Ольга Харлан. Обложка ТАСС / Luca Bruno
Техническому арбитру Дитеру Ламмеру после его решения о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой нужно уйти в отставку. Соответствующее заявление сделал глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, пишет портал Inside the Games.
"На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берёт телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадёжен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и к Дитеру Ламмеру", — пояснил Ильяшев.
Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.