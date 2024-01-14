Бетербиев нокаутировал британца Смита и защитил три чемпионских пояса

Российский боксёр Артур Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита и защитил чемпионские пояса по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Поединок прошёл в канадском Монреале.

Всё завершилось в седьмом раунде. Россиянин дважды за несколько секунд отправил соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

Это 20-я победа 38-летнего Бетербиева в 20 боях, причём все поединки он завершал досрочно. 33-летний Смит потерпел второе поражение при 29 победах (21 — нокаутом).