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14 января, 05:02

Бетербиев нокаутировал британца Смита и защитил три чемпионских пояса

Артур Бетербиев и Каллум Смит перед боем. Обложка © X / Artur Beterbiev

Артур Бетербиев и Каллум Смит перед боем. Обложка © X / Artur Beterbiev

Российский боксёр Артур Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита и защитил чемпионские пояса по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Поединок прошёл в канадском Монреале.

Всё завершилось в седьмом раунде. Россиянин дважды за несколько секунд отправил соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

Это 20-я победа 38-летнего Бетербиева в 20 боях, причём все поединки он завершал досрочно. 33-летний Смит потерпел второе поражение при 29 победах (21 — нокаутом).

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Одним из возможных следующих соперников Бетербиева может стать его соотечественник Дмитрий Бивол, который идёт на серии из 22 побед подряд. Последний после победы над британцем Линдоном Артуром в декабре 2023 года заявил, что этот бой вызывает интерес в Саудовской Аравии, где его можно организовать.

Артур Лапсаков
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