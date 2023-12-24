Бивол заявил, что все хотят увидеть его бой с Бетербиевым
Российский боксёр Дмитрий Бивол. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bivol_d
У саудитов вызывает интерес возможный поединок российского боксёра Дмитрия Бивола и его соотечественника Артура Бетербиева. Об этом чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе сообщил после победы над британцем Линдоном Артуром.
"Когда я подписывал контракт на этот поединок, то здесь, в Саудовской Аравии, был интересен и поединок с Бетербиевым. Они хотят этот бой, все хотят этот бой", — сказал Бивол.
Напомним, российский боксёр Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура и в 11-й раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Поединок состоялся в Эр-Рияде. Это 22-я победа непобеждённого россиянина в карьере.