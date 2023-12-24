Бивол заявил, что все хотят увидеть его бой с Бетербиевым

У саудитов вызывает интерес возможный поединок российского боксёра Дмитрия Бивола и его соотечественника Артура Бетербиева. Об этом чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе сообщил после победы над британцем Линдоном Артуром.

"Когда я подписывал контракт на этот поединок, то здесь, в Саудовской Аравии, был интересен и поединок с Бетербиевым. Они хотят этот бой, все хотят этот бой", — сказал Бивол.