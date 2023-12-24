Бивол победил британца Артура и защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксёр Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей.

Это 22-я победа россиянина, который пока идёт без поражений. Кроме того, он в 11-й раз защитил титул WBA. Последний поединок он провёл в ноябре 2022 года, когда победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Артур потерпел второе поражение в карьере при 23 победах.