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23 декабря, 21:29

Бивол победил британца Артура и защитил титул чемпиона мира WBA

Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Обложка © X / Queensberry Promotions

Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Обложка © X / Queensberry Promotions

Российский боксёр Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей.

Это 22-я победа россиянина, который пока идёт без поражений. Кроме того, он в 11-й раз защитил титул WBA. Последний поединок он провёл в ноябре 2022 года, когда победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Артур потерпел второе поражение в карьере при 23 победах.

Бивол стал первым россиянином, получившим награду "Боксёр года" от BWAA
Бивол стал первым россиянином, получившим награду "Боксёр года" от BWAA

После победы над Рамиресом Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксёром в мире. Тогда россиянин признавал, что ему нужны ещё победы над крутыми соперниками.

Артур Лапсаков
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