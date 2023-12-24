Паркер победил Уайлдера решением судей и продлил беспроигрышную серию

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер одержал победу над экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, продлив беспроигрышную серию. Судьи отдали предпочтение сопернику американца по итогам 12-раундового боя.

В большинстве эпизодов Паркер доминировал над оппонентом, лишь периодически позволяя сопернику реализовывать преимущество в росте и размахе рук. А вот в восьмом раунде новозеландец устроил "бронзовому бомбардировщику" настоящее избиение, зажав Уайлдера в угол ринга.

Избиение Деонтея Уайлдера от Джозефа Паркера в восьмом раунде. Видео © X / MÏ€€-ṤṀḮḼ₭øṾỈcĦ

Победа над американцем принесла Паркеру 34-ю победу и титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в супертяжёлом весе. Уайдер же получил третье поражение в четырёх последних боях — до этого американец дважды уступил британцу Тайсону Фьюри.