Российские боксёры всухую разгромили американцев в турнире под эгидой IBA

Российская сборная по боксу одержала победу над американской командой в матчевой встрече "Ночь чемпионов IBA. Россия против США". Турнир прошёл в столичном Международном центре бокса в Лужниках.

Российские спортсмены выиграли все поединки, общий счёт в их пользу составил 5:0. Первый бой прошёл в весовой категории до 60 кг между Всеволодом Шумковым и Абелем Мендозой. Второй — в весе до 72 кг между Юрием Осиповым и Никитой Абабием закончился победой первого.

В третьем бою в весе до 75 кг боксировали Павел Сосулин и Алексис Эспино. В четвёртом поединке в категории до 80 кг Бешто Шавлаев победил Кваме Риттера, а в раунде в весе свыше 90,7 кг Алексей Егоров одержал победу над Джо Джонсом.