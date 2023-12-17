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17 декабря, 04:36

Российские боксёры всухую разгромили американцев в турнире под эгидой IBA

Российские боксёры победили американцев со счётом 5:0 в турнире под эгидой IBA

<p>Бешто Шавлаев (Россия) и Кваме Риттер (США) (справа налево) во время поединка. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Бешто Шавлаев (Россия) и Кваме Риттер (США) (справа налево) во время поединка. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российская сборная по боксу одержала победу над американской командой в матчевой встрече "Ночь чемпионов IBA. Россия против США". Турнир прошёл в столичном Международном центре бокса в Лужниках.

Российские спортсмены выиграли все поединки, общий счёт в их пользу составил 5:0. Первый бой прошёл в весовой категории до 60 кг между Всеволодом Шумковым и Абелем Мендозой. Второй — в весе до 72 кг между Юрием Осиповым и Никитой Абабием закончился победой первого.

В третьем бою в весе до 75 кг боксировали Павел Сосулин и Алексис Эспино. В четвёртом поединке в категории до 80 кг Бешто Шавлаев победил Кваме Риттера, а в раунде в весе свыше 90,7 кг Алексей Егоров одержал победу над Джо Джонсом.

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Анатолий Симоненко
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