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25 ноября, 07:50

Киргизский боец Эсенгулов локтем разорвал ухо бразильцу Крузу во время боя в Петербурге

Бразильскому бойцу ММА разорвали ухо на турнире АСА в Санкт-Петербурге

<p>Винисиус Круз и Эдил Эсенгулов. Обложка © <a href="https://vk.com/acamma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat</p>

Винисиус Круз и Эдил Эсенгулов. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

Киргизский боец смешанных единоборств Эдил Эсенгулов досрочно победил бразильца Винисиуса Круза в ходе боя 166-го номерного турнира. В третьем раунде он повалил соперника и локтем разорвал ему ухо.

Киргизский боец Эсенгулов локтем разорвал ухо бразильцу Крузу во время боя в Петербурге. Фото © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

Киргизский боец Эсенгулов локтем разорвал ухо бразильцу Крузу во время боя в Петербурге. Фото © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

В результате травмы киргизскому бойцу засчитали победу техническим нокаутом. Он вышел в полуфинал Гран-при лиги в полусреднем весе.

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А боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над Иваном Штырковым в главном поединке "Бойцовского клуба "Рен-ТВ" в Сочи. Решение было принято судьями единогласно.

Матвей Константинов
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