Киргизский боец смешанных единоборств Эдил Эсенгулов досрочно победил бразильца Винисиуса Круза в ходе боя 166-го номерного турнира. В третьем раунде он повалил соперника и локтем разорвал ему ухо.

Киргизский боец Эсенгулов локтем разорвал ухо бразильцу Крузу во время боя в Петербурге. Фото © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

В результате травмы киргизскому бойцу засчитали победу техническим нокаутом. Он вышел в полуфинал Гран-при лиги в полусреднем весе.