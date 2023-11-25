Киргизский боец Эсенгулов локтем разорвал ухо бразильцу Крузу во время боя в Петербурге
Бразильскому бойцу ММА разорвали ухо на турнире АСА в Санкт-Петербурге
Винисиус Круз и Эдил Эсенгулов. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat
Киргизский боец смешанных единоборств Эдил Эсенгулов досрочно победил бразильца Винисиуса Круза в ходе боя 166-го номерного турнира. В третьем раунде он повалил соперника и локтем разорвал ему ухо.
Киргизский боец Эсенгулов локтем разорвал ухо бразильцу Крузу во время боя в Петербурге. Фото © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat
В результате травмы киргизскому бойцу засчитали победу техническим нокаутом. Он вышел в полуфинал Гран-при лиги в полусреднем весе.
А боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над Иваном Штырковым в главном поединке "Бойцовского клуба "Рен-ТВ" в Сочи. Решение было принято судьями единогласно.