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18 ноября, 21:58

Боец ММА Минеев победил Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга

Боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым в главном поединке "Бойцовского клуба Рен-ТВ" в Сочи. Бой проходил по правилам кикбоксинга.

Всё решилось единогласным решением судей, которые присудили победу Минееву.

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"Давно не был в ринге, сказывается простой. Иван молодец, крепкий парень, многие его недооценивали, но он оказался непростым оппонентом. У нас ещё с ним второй бой есть по правилам ММА. Мне не нравилось, что моего соперника недооценивают, но он всем всё доказал. Я теперь жду второй бой", — сказал Минеев после боя.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв подарил папе римскому Франциску мини-копию боксёрского ринга. Спортивный функционер подчеркнул, что вера и спорт всегда должны следовать вместе и в одном направлении.

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VK / Владимир Минеев

Артур Лапсаков
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