Боец ММА Минеев победил Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга

"Давно не был в ринге, сказывается простой. Иван молодец, крепкий парень, многие его недооценивали, но он оказался непростым оппонентом. У нас ещё с ним второй бой есть по правилам ММА. Мне не нравилось, что моего соперника недооценивают, но он всем всё доказал. Я теперь жду второй бой", — сказал Минеев после боя.