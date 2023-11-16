Папе римскому преподнесли необычный подарок из России

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв подарил папе римскому Франциску символический боксёрский ринг. Об этом функционер сообщил в своём телеграм-канале.

"Вера и спорт всегда должны следовать вместе и в одном направлении. Так и каждый спортсмен должен быть духовно насыщенным, а каждый верующий следить за своим здоровьем!" — отметил глава IBA.

По словам Кремлёва, для каждого члена ассоциации эта спортивная организация является боксёрским храмом. Спортивный функционер подчеркнул, что каждый там может получить тепло и заботу. Глава международной ассоциации также рассказал о её стремлении к миру во всём мире.