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15 ноября, 23:14

Папе римскому преподнесли необычный подарок из России

Глава IBA Кремлёв подарил папе римскому Франциску мини-копию боксёрского ринга

<p>Глава IBA Умар Кремлёв подарил папе римскому Франциску мини-копию боксёрского ринга. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/umar_kremlev/2264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Умар Кремлёв</a></p>

Глава IBA Умар Кремлёв подарил папе римскому Франциску мини-копию боксёрского ринга. Обложка © t.me / Умар Кремлёв

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв подарил папе римскому Франциску символический боксёрский ринг. Об этом функционер сообщил в своём телеграм-канале.

"Вера и спорт всегда должны следовать вместе и в одном направлении. Так и каждый спортсмен должен быть духовно насыщенным, а каждый верующий следить за своим здоровьем!" — отметил глава IBA.

По словам Кремлёва, для каждого члена ассоциации эта спортивная организация является боксёрским храмом. Спортивный функционер подчеркнул, что каждый там может получить тепло и заботу. Глава международной ассоциации также рассказал о её стремлении к миру во всём мире.

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Ранее Лайф писал, что папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане. 86-летний понтифик посетовал на недомогание.

Алексей Соловьёв
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