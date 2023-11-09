Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 23:11

Ватикан разрешил трансам быть крёстными родителями

ANSA: Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах

В Ватикане считают, что различные представители сексуальных меньшинств могут принимать участие в церковных таинствах. Как пишет агентство ANSA со ссылкой на разъяснение Дикастерии (ведомство Римской курии) по доктрине веры, геи, лесбиянки и транссексуалы могут, как и любые другие верующие, быть крёстными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.

По словам журналистов, подобные положения соответствуют неоднократным заявлениям папы римского Франциска, который подчёркивал, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее в Дикастерии отмечали, что церковь не может признавать и заключать однополые браки. Признание подобного брачного союза может противоречить религиозным правилам, говорили в церковном ведомстве.

Голубцы для армии: Почему Минобороны Украины поддержало идею однополых браков в ВСУ

Голубцы для армии: Почему Минобороны Украины поддержало идею однополых браков в ВСУ

Ранее Лайф писал, что Посольство США в Ватикане вывесило флаг ЛГБТ в рамках "месяца гордости". Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в социальной сети Х, чем вызвало целый шквал критики от возмущённых пользователей.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Ватикан
  • Религия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров