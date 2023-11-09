Ватикан разрешил трансам быть крёстными родителями

В Ватикане считают, что различные представители сексуальных меньшинств могут принимать участие в церковных таинствах. Как пишет агентство ANSA со ссылкой на разъяснение Дикастерии (ведомство Римской курии) по доктрине веры, геи, лесбиянки и транссексуалы могут, как и любые другие верующие, быть крёстными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.

По словам журналистов, подобные положения соответствуют неоднократным заявлениям папы римского Франциска, который подчёркивал, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее в Дикастерии отмечали, что церковь не может признавать и заключать однополые браки. Признание подобного брачного союза может противоречить религиозным правилам, говорили в церковном ведомстве.