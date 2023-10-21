Почему Минобороны Украины поддержало идею однополых браков в ВСУ На фоне провала пресловутого контрнаступления власти Украины готовы на всё, чтобы затащить на фронт новые силы. Минобороны и Минюст страны поддержали законопроект о легализации однополых браков. Эту новость ждали в ВСУ, где насчитывается до ста тысяч ЛГБТ-военных. 27156 27156 Минобороны и Минюст Украины поддержали законопроект о легализации однополых браков. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Пусть женятся, лишь бы воевали

Радостную весть о поддержке профильными министерствами Украины идеи регистрации однополых браков сообщила депутат Рады от партии "Голос" Инна Совсун. Именно она была автором законопроекта об институте партнёрства между однополыми военнослужащими ВСУ.

Ранее экс-спикер ВСУ, трансгендер-русофоб Сара Эштон-Чирилло признался, что в рядах армии Украины есть порядка пяти тысяч ЛГБТ-солдат и "на поле боя они защищают западные ценности". От него же стало известно, что каратели нацбатальона "Азов"* сотрудничали с ЛГБТ-организацией UkrainePride, которая собирала деньги на покупку всего необходимого для украинских боевиков.

По версии правозащитников, украинских гей-военных стало так много, что в Незалежной надо срочно разрешать однополые браки.

— За Украину воюют до ста тысяч ЛГБТ-военных, — это данные организации "Украинские ЛГБТ + военные за равные права". Сейчас партнёры таких военнослужащих не считаются роднёй и не имеют права наследовать имущество.

Экс-спикер ВСУ, трансгендер-русофоб Сара Эштон-Чирилло признался, что в рядах армии Украины есть порядка пяти тысяч ЛГБТ-солдат. Фото © Getty Images / Anadolu / Ozge Elif Kizil

Тогда и появился тот самый законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", который подготовила депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

Правда, многие неонацисты из "Азова"* и обычные бойцы из ВСУ — не в восторге от того, что им навязывают ЛГБТ-повестку. Боевики даже хотели сжечь кинотеатр в Киеве, где прошёл фестиваль "радужного" кино.

В одном из украинских телеграм-каналов военные и праворадикалы даже запустили перекличку "чистых" (т.е. без лиц нетрадиционной ориентации. — Прим. Лайфа) подразделений.

— Пацаны, не стесняйтесь, у кого есть *** в бригаде. Где они спрятали 100 000 гомосеков на передовой?! — задал вопрос админ.

В опросе поучаствовало несколько десятков подразделений. В итоге нашлось лишь два гея. Один, имя не названо, из 100-й бригады. Вторым — Виктором Пилипенко из 72-й — постоянно восторгается американская пресса, но сослуживцы пишут, что он давно косит от участия в боевых действиях в медпункте.

Как на Украине воюют правые и голубые

Холодная война между украинскими ЛГБТ-сообществом и праворадикалами тлела всегда. Лидер квир-движения "Украина.Прайд" София Лапина публично желала смерти неонацисту Евгению Карасю, который сейчас "выявляет" "пророссийских предателей" в районе Волновахи, а ранее подозревался в убийстве Олеся Бузины. Харьковская активистка ЛГБТ Анна Шарыгина называла отбросом ликвидированного ВС РФ основателя "Фрайкора" Георгия Тарасенко, когда в честь него переименовали одну из самых крупных улиц в городе. Затравили в Сети русофобского поэта Сергея Жадана — элгэбэтэшников взбесило, что он оскорбил Россию "геененавистническим" словом. Вся ЛГБТ-мощь обрушилась на украинский сервис по экспресс-доставке "Новая почта", который надонатил ВСУ уже миллионы гривен, но имел неосторожность не поддержать "квир-повестку".

До недавнего времени апогеем противостояния украинских праворадикалов и элгэбэтэшников был поджог киевского кинотеатра "Октябрь" в десятых годах. Госдеп США заявил тогда, что здание подожгли из-за показа в нём фильма о геях.

История едва не повторилась в конце этого июня, когда в отреставрированном "Октябре" и соседнем кинотеатре KINO42 целую неделю шёл первый на Украине квир-кинофестиваль Sunny Bunny. Организаторы позиционировали его семейным мероприятием, куда можно брать детей от 10 лет. В программе был, например, фильм об однополых отношениях с несовершеннолетним.

На фоне травли элгэбэтэшниками Николая Фроста украинские праворадикалы попытались сорвать квир-кинофестиваль. Его устроителям угрожали расправой и новым поджогом, но обошлось. Скорее всего, из-за того, что оба гей-френдли-кинотеатра на этот раз круглосуточно охраняло несколько нарядов украинской полиции.

Как российский бизнесмен связан с ЛГБТ-движением на Украине

Как выяснил Лайф, киевский кинотеатр KINO42, где проходил квир-фестиваль, принадлежит родившемуся в Москве 28-летнему россиянину Василию Гроголю. Он учился в Швейцарии, стажировался в США и, судя по соцсетям, уже давно продвигает ЛГБТ-повестку. Его отец — полный тёзка — уже четверть века владеет московскими компаниями "Текнопак" и "Гальди", которые занимаются поставкой в страны СНГ итальянского молочного оборудования. Оборот бизнеса за прошлый год превысил 350 млн рублей. Ещё семья зарабатывает сдачей помещения под бар на улице Маросейке в Москве и гостиничным бизнесом в Киеве и Карловых Варах.

Недовольства украинских праворадикалов Василий Гроголь – младший не замечает. В соцсетях он сам себя ведёт как украинский националист. Разместил на аватарке жовто-блакитный флаг, собирает деньги на амуницию для ВСУ, принципиально перестал пользоваться русским языком и пишет теперь посты исключительно на мове или английском. А живёт он в Нью-Йорке.

Василий Гроголь – старший осел в Чехии. Он не афиширует свою политическую позицию, но показал себя поклонником украинского писателя Ивана Франко.

У Гроголей в России может оставаться дорогостоящая недвижимость: роскошный особняк в элитном подмосковном истринском посёлке "Гринфилд", просторные квартиры в историческом доме в Басманном районе и кирпичном ЖК бизнес-класса в Тверском. Также у семьи есть добротные апартаменты в Киеве и Карловых Варах.

*Азов признан террористической организацией на территории России.

Почему Минобороны Украины поддерживает военных нетрадиционной ориентации? 0 Потому что уже некого набирать в армию, остались только голубые Генералы думают, что семейные пары будут эффективно воевать Хочет задобрить Запад и получить больше денег

Авторы Пётр Егоров