16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура

Куратором батальона имени шейха Мансура назначен 16-летний Адам Кадыров — сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора <…> — Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики <…> Адама Рамзановича Кадырова", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что назначение стало "закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей". По его словам, также сыну главы Чечни вручили вторую звезду батальона имени шейха Мансура.