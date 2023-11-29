16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура
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Куратором батальона имени шейха Мансура назначен 16-летний Адам Кадыров — сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
"Сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора <…> — Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики <…> Адама Рамзановича Кадырова", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что назначение стало "закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей". По его словам, также сыну главы Чечни вручили вторую звезду батальона имени шейха Мансура.
Напомним, о формировании вышеназванного батальона ранее сообщил Рамзан Кадыров. По словам главы Чеченской Республики, формирование будет носить имя "выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа". Его командиром стал Руслан Геремеев.