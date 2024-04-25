Путин заявил, что в российской экономике укрепляются позитивные тенденции

В российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции", — сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны, согласно статистике первых месяцев 2024 года, растёт и продолжает демонстрировать хорошие темпы. Путин также напомнил, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 3,6%.