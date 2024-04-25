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25 апреля, 12:43

Путин заявил, что в российской экономике укрепляются позитивные тенденции

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

В российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции", — сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны, согласно статистике первых месяцев 2024 года, растёт и продолжает демонстрировать хорошие темпы. Путин также напомнил, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 3,6%.

Путин поручил обеспечить вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира
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Ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия, несмотря на все сложности, не переводит экономику в режим военного времени. Более того, в стране сохраняются все социальные гарантии, а ответственность за их невыполнение становится только строже.

Матвей Константинов
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