Путин поручил обеспечить вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира

К 2030 году экономика России должна войти в четвёрку крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Об этом говорится в списке поручений по выполнению Послания президента Федеральному собранию, который Владимир Путин утвердил в понедельник, 1 апреля.

"Принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", — гласит один из пунктов поручений, адресованный правительству.

Паритет покупательной способности — это соотношение валют, учитывающее уровень цен в различных экономиках; определяется на основе равенства стоимости набора товаров и услуг, исчисленной в ценах и валютах сравниваемых экономик. В глобальном смысле паритет покупательной способности нужен для сравнения экономического потенциала двух стран. С помощью расчёта по ППС можно получить реальное представление об экономике страны и уровне жизни населения.