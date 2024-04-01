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1 апреля, 10:45

Путин поручил обеспечить вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира

К 2030 году экономика России должна войти в четвёрку крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Об этом говорится в списке поручений по выполнению Послания президента Федеральному собранию, который Владимир Путин утвердил в понедельник, 1 апреля.

"Принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", — гласит один из пунктов поручений, адресованный правительству.

Паритет покупательной способности — это соотношение валют, учитывающее уровень цен в различных экономиках; определяется на основе равенства стоимости набора товаров и услуг, исчисленной в ценах и валютах сравниваемых экономик. В глобальном смысле паритет покупательной способности нужен для сравнения экономического потенциала двух стран. С помощью расчёта по ППС можно получить реальное представление об экономике страны и уровне жизни населения.

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Напомним, что о скором попадании России в четвёрку крупнейших экономик мира президент Владимир Путин говорил во время Послания Федеральному собранию. По его словам, сегодня наша экономика уже крупнейшая в Европе по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Темпы и качество роста позволяют надеяться, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд, добавил глава государства.

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Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Марина Калегина
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