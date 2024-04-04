Путин: Россия сохранила все соцгаранатии и не переводит экономику на военные рельсы

Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, Россия не переводит экономику в режим военного времени. На этот факт обратил внимание президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России в четверг, 4 апреля.

"Мы концентрируем усилия, административный, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства, но мы не переводим экономику на военные рельсы. Такого нет", — заметил глава государства.

По словам президента, ситуация в экономике остаётся достаточно сбалансированной. Кроме того, все социальные гарантии в стране выполняются, а ответственность властей за это становится только строже.