Путин: Безработицы в России почти нет, и в ближайшие годы она нам не грозит

В ближайшие годы России не грозит безработица, сообщил президент РФ Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Он также отметил, что профсоюзы должны быть "первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики, а также социальной сферы".

"И вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий. Нам не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук. У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит", — подчеркнул Путин.