Путин: Безработицы в России почти нет, и в ближайшие годы она нам не грозит
В ближайшие годы России не грозит безработица, сообщил президент РФ Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Он также отметил, что профсоюзы должны быть "первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики, а также социальной сферы".
"И вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий. Нам не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук. У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит", — подчеркнул Путин.
Ранее в Росстате сообщили, что безработица в России в феврале опустилась до исторического минимума в 2,8%. Там отметили, что данное значение оказалось самым низким за время наблюдений с 1991 года. При этом предыдущий минимум — 2,9% — был зафиксирован в октябре 2023-го.
ТАСС / Метцель Михаил