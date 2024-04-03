Безработица в России достигла исторического минимума
Росстат: В феврале безработица опустилась до исторического минимума 2,8%
Безработица в РФ в феврале опустилась до исторического минимума в 2,8%. Как сообщили в Росстате, данное значение оказалось самым низким за время наблюдений с 1991 года.
"В феврале 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%", — сказано в отчёте Росстата.
Предыдущий минимум 2,9% Росстат фиксировал в октябре 2023 года и январе 2024-го. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова указывала, что за шесть лет уровень безработицы в стране упал на 20%.
На снижение уровня безработицы в РФ в среду обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. По его словам, к концу 2023 года показатель сократился вдвое — до 3%. При этом в Евросоюзе уровень безработицы более чем в два раза выше российского.
ТАСС / Александр Рюмин