Безработица в России достигла исторического минимума

Безработица в РФ в феврале опустилась до исторического минимума в 2,8%. Как сообщили в Росстате, данное значение оказалось самым низким за время наблюдений с 1991 года.

"В феврале 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%", — сказано в отчёте Росстата.

Предыдущий минимум 2,9% Росстат фиксировал в октябре 2023 года и январе 2024-го. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова указывала, что за шесть лет уровень безработицы в стране упал на 20%.