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3 апреля, 18:08

Безработица в России достигла исторического минимума

Росстат: В феврале безработица опустилась до исторического минимума 2,8%

Безработица в РФ в феврале опустилась до исторического минимума в 2,8%. Как сообщили в Росстате, данное значение оказалось самым низким за время наблюдений с 1991 года.

"В феврале 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%", — сказано в отчёте Росстата.

Предыдущий минимум 2,9% Росстат фиксировал в октябре 2023 года и январе 2024-го. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова указывала, что за шесть лет уровень безработицы в стране упал на 20%.

Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров
Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров

На снижение уровня безработицы в РФ в среду обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе. По его словам, к концу 2023 года показатель сократился вдвое — до 3%. При этом в Евросоюзе уровень безработицы более чем в два раза выше российского.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
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