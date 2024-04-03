Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире

У экономики России есть все шансы войти в четвёрку сильнейших в мире. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустинв ходе ежегодного отчёта Правительства РФ в Госдуме. По его словам, в начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта.

Мишустин высказался о поручении Путина сделать экономику России четвёртой в мире. Видео © Telegram / Правительство России

"По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в Послании [Федеральному собранию] президент [РФ Владимир Путин] поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4. Предпосылки к этому есть", — сказал глава кабмина.

Также он рассказал, что уровень безработицы в нашей стране к концу 2023 года сократился вдвое — до 3%. Как обратил внимание премьер, в ЕС этот показатель более чем в два раза выше российского. В целом, подчеркнул Мишустин, важно то, что экономика РФ становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Так, ненефтегазовые доходы выросли на четверть. Кроме того, в прошлом году доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей, что больше аналогичного показателя за 2022 год почти на 5%, добавил глава кабмина.