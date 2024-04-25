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Регион
25 апреля, 15:18

Путин высказался об испытаниях, через которые проходят жители Донбасса и Новороссии

Путин: Надо поблагодарить жителей новых регионов за мужество, терпение и героизм

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество и героизм. Как отметил глава государства, испытания, через которые проходят жители новых регионов с 2014 года, попросту "иногда не укладываются в голове".

Путин призвал поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за мужество и героизм. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть", — сказал российский лидер.

Президент пообещал навести порядок в Донбассе и Новороссии после всех страданий местных жителей, которые они получили от действий Киева.

А ранее Life.ru сообщал, что Путин высоко оценил восстановление новых регионов. Президент также указал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни и социально-экономического развития.

Стало известно, сколько жителей Донбасса и Новороссии уже получили российские паспорта
Стало известно, сколько жителей Донбасса и Новороссии уже получили российские паспорта
Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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