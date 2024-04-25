Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество и героизм. Как отметил глава государства, испытания, через которые проходят жители новых регионов с 2014 года, попросту "иногда не укладываются в голове".

Путин призвал поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за мужество и героизм. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть", — сказал российский лидер.

Президент пообещал навести порядок в Донбассе и Новороссии после всех страданий местных жителей, которые они получили от действий Киева.