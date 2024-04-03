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3 апреля, 16:01

Путин высоко оценил восстановление новых регионов

Путин указал на значимые результаты в восстановлении новых российских регионов

Российский лидер Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в новых регионах страны в среду, 3 апреля, обратил внимание на значимые результаты в работах по восстановлению. Президент подчеркнул, что государство продолжает развивать Донбасс и Новороссию.

"Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жильё, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство", — отметил он по видеосвязи.

По словам главы государства, в этом вопросе помогают все остальные российские субъекты и волонтёры. За два последних года работы закончены на более чем 10 тысячах объектах по линии федеральных заказчиков, а свыше семи тысяч — восстановили регионы-шефы. Путин указал, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни и социально-экономического развития.

Путин заявил о необходимости возвести мост между Сахалином и материком
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Ранее Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России. В их числе: Крым и Запорожская область.

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Life.ru / Павел Баранов

Никита Осипов
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