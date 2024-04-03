Путин высоко оценил восстановление новых регионов

Российский лидер Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в новых регионах страны в среду, 3 апреля, обратил внимание на значимые результаты в работах по восстановлению. Президент подчеркнул, что государство продолжает развивать Донбасс и Новороссию.

По словам главы государства, в этом вопросе помогают все остальные российские субъекты и волонтёры. За два последних года работы закончены на более чем 10 тысячах объектах по линии федеральных заказчиков, а свыше семи тысяч — восстановили регионы-шефы. Путин указал, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по основным показателям качества жизни и социально-экономического развития.