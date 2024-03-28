Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России

Туризм позволяет открывать новые перспективы для развития и расширения предпринимательской, творческой инициативы. Эти возможности нужно эффективнее использовать, призвал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".

Путин рассказал о важности развития внутреннего туризма в России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать", — указал лидер РФ.

Путин добавил, что на побережьях девяти регионов будут созданы новые курорты. В их числе — Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия.

Кроме того, президент пообещал создание туристической инфраструктуры во всех национальных парках России к 2030 году. По словам главы государства, нужно делать акцент на том, чтобы синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры.