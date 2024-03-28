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28 марта, 16:03

Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России

Туризм позволяет открывать новые перспективы для развития и расширения предпринимательской, творческой инициативы. Эти возможности нужно эффективнее использовать, призвал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".

Путин рассказал о важности развития внутреннего туризма в России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать", — указал лидер РФ.

Путин добавил, что на побережьях девяти регионов будут созданы новые курорты. В их числе — Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия.

Кроме того, президент пообещал создание туристической инфраструктуры во всех национальных парках России к 2030 году. По словам главы государства, нужно делать акцент на том, чтобы синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры.

Путин обсудил с главой КЧР горнолыжный туризм
Путин обсудил с главой КЧР горнолыжный туризм

А ранее Путин предложил сделать отдых на юге России доступнее. По словам главы государства, необходимо повысить уровень комфорта на курортах и сделать так, чтобы люди могли выбирать вид отдыха по душе.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
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