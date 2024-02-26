Путин обсудил с главой КЧР горнолыжный туризм

Президент России Владимир Путин признался, что катание на лыжах в хорошую погоду — это одно удовольствие. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым в Кремле, когда они беседовали о горнолыжном курорте "Архыз".

Путин рассказал об удовольствии от катания на лыжах в хорошую погоду. Видео © Telegram / Пул №3

Российский лидер спросил у Темрезова, катаются ли на курорте на лыжах. На что тот ответил, что у него в республике нет отбоя от туристов. По его словам, КЧР, где проживает примерно 500 тысяч людей, за год посетило уже два миллиона человек. Путин с удовлетворением отметил, что это "прилично". Как отметил Темрезов, сейчас — "самый сезон, снег есть, народ катается".

"Если погода хорошая – одно удовольствие!" — сказал ему в ответ Путин.

Глава государства также поинтересовался, освещены ли трассы на "Архызе". На это Темрезов ответил, что освещены две трассы, что полностью устраивает людей.