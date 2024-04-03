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3 апреля, 15:21

Путин заявил о необходимости возвести мост между Сахалином и материком

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости построить мост, который свяжет материк с островом Сахалин. Такое заявление глава государства сделал на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдёт там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернёмся к этой теме, посмотрим", — указал российский лидер.

Путин узнал у губернатора о стоимости строительства данного моста, ведь при обсуждении финансирования каждый раз звучат разные суммы. Лимаренко пояснил, что, согласно подсчётам, возведение самого сооружения обойдётся в 300 миллиардов рублей, примерно столько же будет стоить строительство подходов к объекту. Строительство моста можно оформить через концессионное соглашение, однако подходы будут считаться, скорее, освоением территории, потому что они не окупаются, уточнил глава Сахалинской области.

Путин же не согласился с губернатором и отметил, что подходы и развязки к мосту обойдутся дороже. По его словам, регион является территорией, требующей особого развития.

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Вопрос о строительстве данного моста поднимался неоднократно. Так, в 2021 году Лимаренко заявил, что, если строить мост через пролив Невельского без подъездных путей, необходимо 300 миллиардов рублей, а с ними — 600 миллиардов.

Обложка ©

ТАСС / Марина Круглякова

Дарья Нарыкова
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