Путин пожелал Лимаренко успехов на выборах губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Российский лидер пожелал собеседнику успехов на сентябрьских выборах губернатора региона.

Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи Лимаренко отчитался об изменениях в регионе за последнее время. Путин в свою очередь отметил рост промышленного производства в Сахалинской области, а также увеличение валового регионального продукта (ВРП). По словам главы государства, основные показатели в целом положительные. В ходе разговора губернатор также напомнил, что вскоре истекает срок полномочий, и попросил поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах.

"Безусловно, ещё очень многое нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать. <...> Я желаю вам успехов", — ответил ему Путин.