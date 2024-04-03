Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 15:09

Путин пожелал Лимаренко успехов на выборах губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Российский лидер пожелал собеседнику успехов на сентябрьских выборах губернатора региона.

Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи Лимаренко отчитался об изменениях в регионе за последнее время. Путин в свою очередь отметил рост промышленного производства в Сахалинской области, а также увеличение валового регионального продукта (ВРП). По словам главы государства, основные показатели в целом положительные. В ходе разговора губернатор также напомнил, что вскоре истекает срок полномочий, и попросил поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах.

"Безусловно, ещё очень многое нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать. <...> Я желаю вам успехов", — ответил ему Путин.

ЦИК протестирует цифровую платформу "Выборы" к единому дню голосования
ЦИК протестирует цифровую платформу "Выборы" к единому дню голосования

Ранее Life.ru писал, что в регионах РФ в 2024 году пройдёт более 3,5 тысячи избирательных кампаний. В частности, в 16 субъектах запланированы прямые выборы их руководителей, ещё в трёх республиках — Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму — руководителей изберут парламенты.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров