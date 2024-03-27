В регионах РФ в 2024 году пройдёт более 3,5 тыс. избирательных кампаний

Более трёх с половиной тысяч избирательных кампаний различного уровня пройдёт в 82 регионах России в сентябре текущего года. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"В единый день голосования [8 сентября] у нас будет 3,5 тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 82 субъектах РФ", — сказал он на заседании ЦИК.

Булаев отметил, что в 16 регионах запланированы прямые выборы их руководителей, ещё в трёх республиках — Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым — руководителей изберут парламенты. Также в 13 субъектах в сентябре состоятся выборы в заксобрания. Также, по словам зампредседателя ЦИК, пройдут три кампании по выборам глав муниципальных образований в областных и краевых центрах и 21 — по выборам депутатов законодательных органов столиц регионов.