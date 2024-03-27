В регионах РФ в 2024 году пройдёт более 3,5 тыс. избирательных кампаний
ЦИК: Более 3,5 тысячи избирательных кампаний пройдёт в сентябре в 82 регионах РФ
Более трёх с половиной тысяч избирательных кампаний различного уровня пройдёт в 82 регионах России в сентябре текущего года. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
"В единый день голосования [8 сентября] у нас будет 3,5 тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 82 субъектах РФ", — сказал он на заседании ЦИК.
Булаев отметил, что в 16 регионах запланированы прямые выборы их руководителей, ещё в трёх республиках — Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым — руководителей изберут парламенты. Также в 13 субъектах в сентябре состоятся выборы в заксобрания. Также, по словам зампредседателя ЦИК, пройдут три кампании по выборам глав муниципальных образований в областных и краевых центрах и 21 — по выборам депутатов законодательных органов столиц регионов.
На Алтае и в Волгоградской области также запланированы совмещённые выборы руководителей этих регионов и депутатов заксобраний. А в Калмыкии, Забайкальском крае, Курганской, Сахалинской, Вологодской, Мурманской и Челябинской областях одновременно будут выбирать глав регионов и муниципальных депутатов административных центров, добавил Булаев.
А 17 марта в России завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. 21 марта ЦИК официально объявила результаты: победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Также в ходе этой кампании зафиксирована рекордная явка в истории современной России: в общей сложности проголосовало 77,49% избирателей. Глава государства по итогам выборов выступил с телеобращением к россиянам, поблагодарив за участие в волеизъявлении и назвав нашу страну большой дружной семьёй.
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