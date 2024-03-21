"Таких показателей ещё не было": Итоговая явка на выборы президента России стала исторической
Памфилова: Итоговая явка на выборы президента России составила 77,49%
Явка на прошедшие президентские выборы стала рекордной в истории современной России: в общей сложности проголосовало 77,49% избирателей. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Итоговая явка на выборы президента в 2024 году составила 77,49%. Фото © Life.ru
"Итоговая явка на выборы президента РФ составила 77,49% от числа избирателей. <...> В современной истории России подобных показателей ещё не было", — сказала она во время заседания ЦИК.
Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 соотечественников.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Ранее действующего главу государства уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.
TACC / Кирилл Кухмарь