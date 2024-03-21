"Таких показателей ещё не было": Итоговая явка на выборы президента России стала исторической

Явка на прошедшие президентские выборы стала рекордной в истории современной России: в общей сложности проголосовало 77,49% избирателей. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Итоговая явка на выборы президента РФ составила 77,49% от числа избирателей. <...> В современной истории России подобных показателей ещё не было", — сказала она во время заседания ЦИК.