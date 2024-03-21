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21 марта, 09:00

"Таких показателей ещё не было": Итоговая явка на выборы президента России стала исторической

Памфилова: Итоговая явка на выборы президента России составила 77,49%

Явка на прошедшие президентские выборы стала рекордной в истории современной России: в общей сложности проголосовало 77,49% избирателей. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Итоговая явка на выборы президента в 2024 году составила 77,49%. Фото © Life.ru

Итоговая явка на выборы президента в 2024 году составила 77,49%. Фото © Life.ru

"Итоговая явка на выборы президента РФ составила 77,49% от числа избирателей. <...> В современной истории России подобных показателей ещё не было", — сказала она во время заседания ЦИК.

Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 соотечественников.

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Ранее действующего главу государства уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

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Обложка ©

TACC / Кирилл Кухмарь

Наталья Исакова
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