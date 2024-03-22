Гордость, доверие, открытость: Политологи оценили исторические итоги выборов президента РФ

Рекордная явка на выборы президента России говорит о том, что избиратели демонстрируют сплочение вокруг президента, поддерживают его курс, доверяют нашей избирательной системе, а также понимают тот образ будущего, который был представлен в Послании Федеральному собранию, и готовы его выполнять вместе. Об этом Life.ru заявил политолог Александр Асафов, комментируя исторические итоги выборов.

"Мы видим, что россияне понимают важность участия (в выборах. — Прим. Life.ru). И, конечно, то неравнодушное отношение, которое мы видели по всей стране, показывает в том числе и в явке, и в результате. Это и про доверие, и про гордость за страну, и личное участие в защите страны, и солидарность не только с президентом как с командующим, но и с нашими ребятами на СВО. И в целом такое взрослое поведение в исторический момент", — подчеркнул Асафов.

А политолог Павел Данилин в беседе с Life.ru похвалил не только избирателей, но и избирательную систему России. Она выстояла, несмотря на все посягательства хакеров, и обеспечила высочайшую легитимность выборного процесса.