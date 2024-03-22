Гордость, доверие, открытость: Политологи оценили исторические итоги выборов президента РФ
Политолог Асафов: Проголосовавшие россияне показали личное участие в защите страны
Фото © Life.ru / Павел Баранов
Рекордная явка на выборы президента России говорит о том, что избиратели демонстрируют сплочение вокруг президента, поддерживают его курс, доверяют нашей избирательной системе, а также понимают тот образ будущего, который был представлен в Послании Федеральному собранию, и готовы его выполнять вместе. Об этом Life.ru заявил политолог Александр Асафов, комментируя исторические итоги выборов.
"Мы видим, что россияне понимают важность участия (в выборах. — Прим. Life.ru). И, конечно, то неравнодушное отношение, которое мы видели по всей стране, показывает в том числе и в явке, и в результате. Это и про доверие, и про гордость за страну, и личное участие в защите страны, и солидарность не только с президентом как с командующим, но и с нашими ребятами на СВО. И в целом такое взрослое поведение в исторический момент", — подчеркнул Асафов.
А политолог Павел Данилин в беседе с Life.ru похвалил не только избирателей, но и избирательную систему России. Она выстояла, несмотря на все посягательства хакеров, и обеспечила высочайшую легитимность выборного процесса.
"Система обеспечивает высочайшую легитимность избирательного процесса и, таким образом, через открытость, через наличие большого количества наблюдателей, через видеозаписи происходящего на каждом участке, через доброжелательность действий представителей оперативных комиссий в глазах народа России делает выборы не только легальными, но главное — легитимными. Чистые, открытые, конкурентные выборы — это тот самый стандарт российских выборов, который делает нашу избирательную систему первой в мире", — отметил эксперт.
Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. 21 марта ЦИК официально объявила результаты: победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Также в ходе этой кампании зафиксирована рекордная явка в истории современной России: в общей сложности проголосовало 77,49% избирателей. Глава государства по итогам выборов выступил с телеобращением к россиянам, поблагодарив за участие в волеизъявлении и назвав нашу страну большой, дружной семьёй.