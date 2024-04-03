ЦИК протестирует цифровую платформу "Выборы" к единому дню голосования
ЦИК РФ проверит цифровую платформу ГАС, версию "Выборы 2.0", с 15 апреля по 31 мая
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России собирается протестировать работу цифровой платформы Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы" 2.0) в 77 регионах с 15 апреля по 31 мая. Планируется, что новая платформа будет применяться для проведения выборов в единый день голосования — 8 сентября, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.
"В ходе тренировки предлагается проверить работу основных подсистем цифровой платформы (ГАС "Выборы"): регистр избирателей, программу автоматизации избирательного процесса, информативно-справочную подсистему и портал ЦИК РФ", — подчеркнул Лопатин.
По его словам, в рамках тренировки планируется провести обучение системных администраторов и представителей сервисных центров. Намечено три этапа: подготовительный (с 15 по 19 апреля), основной (с 22 апреля по 28 мая) и заключительный (с 29 по 31 мая). Тестовое голосование состоится с 22 по 24 мая.
Лопатин добавил, что особенность тренировки заключается в полноценной имитации всех этапов избирательной кампании. Однако дистанционный формат электронного голосования проверяться не будет, так как он не один раз тестировался перед выборами президента России.
Напомним, в августе 2023 года ЦИК сообщила о завершении работ по созданию цифровой платформы ГАС "Выборы". В Центризбиркоме напомнили, что 23 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о разработке и создании системы "Выборы". Уже на протяжении 30 лет она обеспечивает открытость процедуры голосования, доступность и достоверность данных. В ноябре прошлого года россияне смогли протестировать систему электронного дистанционного голосования с помощью новой платформы.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв