Россияне смогут протестировать систему электронного дистанционного голосования

Граждане России могут оставить заявку на участие в тестировании федеральной системы электронного голосования с 1 ноября, само голосование пройдёт с 15 по 17 ноября. Об этом сообщает портал "Независимый общественный мониторинг".

"Тренировочные мероприятия ЦИК России совместно с Минцифры позволят разработчикам проверить функциональность, а избирателям более подробно ознакомиться с работой системы", — говорится в тексте.

Заявки принимаются на сайте "Госуслуги" от россиян из любых регионов страны, кроме Москвы. Для голосования будет использоваться новая цифровая платформа ГАС "Выборы" 2.0. Разработчики надеются, что участие в проверках смогут принять до полутора миллионов человек.