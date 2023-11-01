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1 ноября, 16:51

Россияне смогут протестировать систему электронного дистанционного голосования

Граждане России могут оставить заявку на участие в тестировании федеральной системы электронного голосования с 1 ноября, само голосование пройдёт с 15 по 17 ноября. Об этом сообщает портал "Независимый общественный мониторинг".

"Тренировочные мероприятия ЦИК России совместно с Минцифры позволят разработчикам проверить функциональность, а избирателям более подробно ознакомиться с работой системы", — говорится в тексте.

Заявки принимаются на сайте "Госуслуги" от россиян из любых регионов страны, кроме Москвы. Для голосования будет использоваться новая цифровая платформа ГАС "Выборы" 2.0. Разработчики надеются, что участие в проверках смогут принять до полутора миллионов человек.

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А ранее в августе в Москве завершилось тестирование системы электронного голосования, в котором приняли участие почти полмиллиона человек. Каких-либо нареканий система не вызвала.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Татьяна Миссуми
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