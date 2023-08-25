В тестовом электронном голосовании в Москве приняли участие почти 430 тысяч человек

Тестирование проходило 25 августа с восьми утра до двух часов дня по московскому времени. 430 тысяч участников — совершеннолетние с постоянной регистрацией в столице и полной учётной записью на mos.ru — выбрали мероприятия ко Дню города, а также протестировали процесс голосования на избирательных участках.

В сентябре москвичей ждут выборы мэра, а жители 13 муниципальных образований ТиНАО смогут проголосовать за кандидатов в Совет депутатов. Оно пройдёт как на избирательных участках, так и в онлайн-формате с 8 по 10 сентября. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00, онлайн же можно будет отдать голос с 08:00 8 сентября до 20:00 10 сентября в любое удобное время. При этом предварительная регистрация не требуется.