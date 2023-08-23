ЦИК сообщил о завершении работ по созданию цифровой платформы ГАС "Выборы"

Центризбирком России с Минцифры и "Ростелекомом" завершают создание цифровой платформы – ядра новой государственной автоматизированной системы "Выборы". Как отметила пресс-служба ЦИК в своём телеграм-канале, работа заканчивается в преддверии выборов президента России 2024 года.

"Сегодня, в преддверии президентских выборов 2024 года, в рамках программы "Цифровая экономика" ЦИК России, сохраняя лучшие наработки прошлых лет, совместно с Минцифры России и ПАО "Ростелеком" завершают создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, отдельные элементы системы были применены в единый день голосования 2022 года. В комиссии подчеркнули, что 23 августа 1994 года президент России подписал указ о разработке и создании системы "Выборы". Уже на протяжении 30 лет она обеспечивает открытость процедуры голосования, доступность и достоверность данных.