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23 августа, 09:33

ЦИК сообщил о завершении работ по созданию цифровой платформы ГАС "Выборы"

ЦИК, Минцифры и "Ростелеком" завершают создание цифровой платформы ГАС "Выборы"

Центризбирком России с Минцифры и "Ростелекомом" завершают создание цифровой платформы – ядра новой государственной автоматизированной системы "Выборы". Как отметила пресс-служба ЦИК в своём телеграм-канале, работа заканчивается в преддверии выборов президента России 2024 года.

"Сегодня, в преддверии президентских выборов 2024 года, в рамках программы "Цифровая экономика" ЦИК России, сохраняя лучшие наработки прошлых лет, совместно с Минцифры России и ПАО "Ростелеком" завершают создание цифровой платформы – ядра новой системы ГАС "Выборы", — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, отдельные элементы системы были применены в единый день голосования 2022 года. В комиссии подчеркнули, что 23 августа 1994 года президент России подписал указ о разработке и создании системы "Выборы". Уже на протяжении 30 лет она обеспечивает открытость процедуры голосования, доступность и достоверность данных.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, 10 сентября в России пройдёт единый день голосования. Так, например, состоятся выборы мэра Москвы. Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России", этот пост градоначальник занимает с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах столичного градоначальника. Если же говорить обо всех российских субъектах, то глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что по итогам регистрации на них выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.

Обложка ©

ТАСС / Артём Коротаев

Светлана Оперук
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