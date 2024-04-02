Стало известно, сколько жителей Донбасса и Новороссии уже получили российские паспорта

Российские паспорта выданы уже более чем трём миллионам двумстам тысячам жителей Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД во вторник, 2 апреля. Российский лидер попросил органы внутренних дел последовательно продолжать эту работу. При этом он поручил "внимательно, предельно аккуратно и с душой" подходить к работе с каждым человеком и с каждой семьёй, тем более — к семьям с детьми.