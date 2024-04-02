Стало известно, сколько жителей Донбасса и Новороссии уже получили российские паспорта
Путин: Более 3,2 млн жителей новых регионов уже получили российские паспорта
Российские паспорта выданы уже более чем трём миллионам двумстам тысячам жителей Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД во вторник, 2 апреля. Российский лидер попросил органы внутренних дел последовательно продолжать эту работу. При этом он поручил "внимательно, предельно аккуратно и с душой" подходить к работе с каждым человеком и с каждой семьёй, тем более — к семьям с детьми.
"В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 млн 200 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации", — отметил глава государства.
Вместе с тем процесс выдачи российских паспортов в регионах Донбасса и Новороссии должен быть тщательным, чтобы исключить получение документов украинскими диверсантами или пособниками неонацистов, считает президент.
"Контроль должен быть самым тщательным", — указал Путин.
Ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, пообещал, что Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". По словам российского лидера, действующие в нашей стране криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами. В том числе и по этой причине использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования национальной и иной розни в России недопустимо, указал президент.
ТАСС / Рюмин Александр