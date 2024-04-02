Путин: Украинские диверсанты в Донбассе используют контакты с оргпреступностью

Украинские диверсанты используют свои каналы связи с организованной преступностью для организации атаки в Новороссии и Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД во вторник, 2 апреля.

Глава государства поблагодарил всех, кто организовывает работу по охране правопорядка в этих регионах, выезжает в боевые служебные командировки и несёт службу в сводных отрядах полиции.

"В них плечом к плечу на боевом дежурстве люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны", — указал российский лидер.

Путин отметил, что подразделения МВД сформированы во всех четырёх новых регионах нашей страны. Они должны обеспечить защиту местных жителей от криминальных элементов и помогать местным органам власти. Президент указал, что по работе этих подразделений люди во многом судят о силе российского закона, и это, по убеждению Путина, огромная ответственность.