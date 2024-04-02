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2 апреля, 11:35

Путин: Украинские диверсанты в Донбассе используют контакты с оргпреступностью

Украинские диверсанты используют свои каналы связи с организованной преступностью для организации атаки в Новороссии и Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД во вторник, 2 апреля.

Глава государства поблагодарил всех, кто организовывает работу по охране правопорядка в этих регионах, выезжает в боевые служебные командировки и несёт службу в сводных отрядах полиции.

"В них плечом к плечу на боевом дежурстве люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны", — указал российский лидер.

Путин отметил, что подразделения МВД сформированы во всех четырёх новых регионах нашей страны. Они должны обеспечить защиту местных жителей от криминальных элементов и помогать местным органам власти. Президент указал, что по работе этих подразделений люди во многом судят о силе российского закона, и это, по убеждению Путина, огромная ответственность.

"Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии — защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса", перечислил президент.

Путин отметил бесстрашие бойцов Росгвардии в Донбассе и Новороссии
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Ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, пообещал, что Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". По словам российского лидера, действующие в нашей стране криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами. В том числе и по этой причине использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования национальной и иной розни в России недопустимо, указал президент.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Марина Калегина
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