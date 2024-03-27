Путин отметил бесстрашие бойцов Росгвардии в Донбассе и Новороссии
Путин поздравил бойцов Росгвардии и ветеранов с Днём войск национальной гвардии
Сегодня военнослужащие и гражданский персонал Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации. Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов с этим событием, а также поблагодарил их за мужество и верность Родине.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня войск национальной гвардии. Видео © kremlin
Российский лидер подчеркнул, что Росгвардия решает значимые, ответственные задачи. В их числе — борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, а также охрана и защита важнейших стратегических объектов. Глава государства отметил слаженную работу бойцов ведомства по обеспечению безопасности в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы Президента России, турнир "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодёжи.
Также Путин отметил бесстрашие бойцов Росгвардии в Донбассе и Новороссии, которые несут службу в районах, близких к зоне боевых действий.
"Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", — подчеркнул глава государства.
В заключение Путин выразил уверенность, что бойцы Росгвардии и впредь будут делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества.
Ранее Путин выразил благодарность сотрудникам и бойцам ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за проведение операции по задержанию участников теракта в красногорском "Крокус сити холле". Напомним, 22 марта вооружённые боевики ворвались в здание "Крокуса" и начали убивать всех людей, которые попадались им на глаза. По последним официальным сведениям, жертвами стали 139 человек, ещё 182 человека пострадали.