Сегодня военнослужащие и гражданский персонал Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации. Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов с этим событием, а также поблагодарил их за мужество и верность Родине.

Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня войск национальной гвардии. Видео © kremlin

Российский лидер подчеркнул, что Росгвардия решает значимые, ответственные задачи. В их числе — борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, а также охрана и защита важнейших стратегических объектов. Глава государства отметил слаженную работу бойцов ведомства по обеспечению безопасности в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы Президента России, турнир "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодёжи.

Также Путин отметил бесстрашие бойцов Росгвардии в Донбассе и Новороссии, которые несут службу в районах, близких к зоне боевых действий.

"Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", — подчеркнул глава государства.